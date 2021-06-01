  • 28°C
香港時間 : 2021603日 (四) 05:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中集集團計劃分拆中集天達在深圳創業板上市

股樓投資 08:25 2021/06/01

分享：

中集集團（02039）宣布計劃分拆控股子公司中集天達在深交所創業板上市，公開發售股數將佔中集天達發行後總股本的10%至20%。根據中集天達未經審計的財務資料，中集天達2020年度實現歸屬於母公司淨利潤為2.91億元人民幣，扣除非經常性損益後，該淨利潤達2.36億元人民幣，淨資產為33.59億元人民幣。

商湯科技傳最快年底前來港上市，見【下一頁】

中集集團表示，今次分拆將進一步提升中集天達的品牌知名度及社會影響力，優化中集天達的管理體制及經營機制能夠鞏固空港、消防救援及自動化物流板塊核心競爭力，深化集團產業佈局。此外，分拆可以充分利用內地資本市場支持，優化治理結構，提升企業經營業績。

延伸閱讀：美團季績勝預期 仍被8間大行降目標價 料虧損將持續擴大

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

IPO 中集集團（02039） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段