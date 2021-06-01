【新股IPO】中集集團計劃分拆中集天達在深圳創業板上市

中集集團（02039）宣布計劃分拆控股子公司中集天達在深交所創業板上市，公開發售股數將佔中集天達發行後總股本的10%至20%。根據中集天達未經審計的財務資料，中集天達2020年度實現歸屬於母公司淨利潤為2.91億元人民幣，扣除非經常性損益後，該淨利潤達2.36億元人民幣，淨資產為33.59億元人民幣。

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中集集團表示，今次分拆將進一步提升中集天達的品牌知名度及社會影響力，優化中集天達的管理體制及經營機制能夠鞏固空港、消防救援及自動化物流板塊核心競爭力，深化集團產業佈局。此外，分拆可以充分利用內地資本市場支持，優化治理結構，提升企業經營業績。

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記者：張以正