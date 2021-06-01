【鋼鐵股】唐山放鬆鋼鐵限產管制 直接衝擊鋼鐵價

日前，國內鋼鐵重鎮唐山市召開關於鋼鐵企業調整燒結機停限產方案座談會，會議對於唐山市鋼鐵生產企業排放管控要求和比例進行了調整。該市將對完成超低排放改造監測評估的鋼鐵企業，減免一定比例減排任務。

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結果，消息一出，周二（1日）鋼鐵股普遍受壓，鞍鋼股份（00347）中午跌5.4%，收報4.73元，重慶鋼鐵（01053）更插6.4%，報2.19元，市場憂慮放鬆限產，將會衝擊鋼鐵價格。

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根據措施，原執行50%日常減排比例的5家鋼企，建議減排比例調整為30%；其他15家企業減排比例調整為20%。通過超低排放鋼鐵企業，高爐日常減排比例再降低5%；正處於建設期的市域沿海搬遷企業，高爐目常減排比例再降低5%。

事實上，措施對紓緩供需缺口有一定作用，難怪市場如此大反應，也顯示出中國當局調控價格的決心。按照專家估測，唐山在3月20日至12月31日執行30%至50%的限產會影響生鐵總量2,800萬至3,000萬噸，若將減排比例調整至20%至30%，則會影響1,650萬至1,800萬噸的生鐵產量，供應缺口隨即大幅收縮超過1,000萬噸。

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記者：林衛