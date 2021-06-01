【人仔強勢】上調外滙存準率阻人民幣升值 央行出手必是重拳？

近期人民幣升勢凌厲，曾經挑戰6.35水平，終於中國人民銀行宣布，自2021年6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即由5%提高到7%，以加強金融機構外匯流動性管理。

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上調存款準備金率，本是收縮基礎貨幣的重要手段，提高外滙存款準備金率，代表市場上美元流動性減少，同時增加金融機構結滙的機會成本，相當於加強了外滙資金結滙管理，可抑制投機性結滙行為和外滙資金過度流入勢頭，達到抑制人民幣過度升值的目的。

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中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，今年金融機構外滙存款明顯增加，外滙流動性寬松。央行將外滙存款准備金率上調2個百分點，可凍結約200億美元外滙流動性，有助於提高境內外幣利率，縮小境內本外幣利差，抑制即期和遠期結滙，促進境內外滙市場平衡。

不過，也有分析指措施的象徵意徵大於實質。華創證券指，由於外滙存款是居民尚未與商業銀行進行結滙的資金，還未進入銀行外佔體系，因此這部分美元資產的回收並不直接影響國內流動性。

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記者：林衛