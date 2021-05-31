【電子消費券】實惠推「收據消費券」迎電子消費券　收據變現金　折扣最高達999元

▲ 實惠推「收據消費券」迎電子消費券 收據變現金 折扣最高達999元

政府電子消費券預計將於暑假發放，時富集團 （01049） 旗下實惠（Pricerite）表示，率先推出「收據消費券」推廣活動，顧客現在儲起線上或線下的消費收據，在政府消費券開始派發時，即可當作現金使用，折扣金額最高可達999元。「收據消費券」並不設儲單消費門檻，任何消費金額的收據均可參與。

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實惠表示，於6月1日28日期間，實惠的收據將變成為現金優惠券，折扣金額張張不同，由收據編號最尾3位數字而定。例如顧客在「儲單期」購物所得的收據編號是S213999，此收據即成為999元現金優惠券，可儲起在日後購物時作折扣使用。

「收據消費券」的使用期為政府消費券首天派發起計的14天。假設政府消費券於8月1日開始正式派發至市民的電子錢包，顧客於8月1至14日期間，前往實惠全線門市購買傢俬滿5,000元，即可使用「收據消費券」。實惠同時與訂造傢俬品牌家匠TMF合作，顧客憑「儲單期」內的家匠TMF收據，可於實惠門市作折扣使用，儲單日期及折扣細節不變。

除了「收據消費券」外，實惠及家匠TMF將透過四大電子支付平台，即WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go送出電子優惠券。顧客只要預先於各大平台領取優惠券，即可於政府派發消費券時使用。

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編輯：袁諾曦