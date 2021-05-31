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香港首季內地客保費跌98.1%至1億元 國壽首季新造保費44.36億元排第一

股市 23:16 2021/05/31

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香港首季內地客保費跌98.1%至1億元 國壽首季新造保費44.36億元排第一

保監局公布今年首季度香港長期保險業務的臨時統計數字。首季長期業務的新造保單保費為407億元，按年上升16.1%。當中，中國人壽 （02628） 首季標準新造保費達44.36億元，按年增長21.3%，繼續穩佔榜首，期內合共有18963張個人人壽的新造直接業務保單，以及53張團體人壽保單。中銀人壽錄近40億元，升18%，滙豐人壽稍增至35. 4億元。

保監局公布，因跨境人流限制持續，內地訪客的新造業務受到顯著打擊。有關保費由2020年首季的54億元，縮減至2021年首季的1億元，按年大減98.1%，佔個人業務總額的0.3%。該部分顧客的投保保單中，約98%使用非整付方式支付，終身壽險、危疾及醫療保險的佔比分別為36%、35%以及19%。

個人人壽及年金的非投資相連業務的新造保單保費達343億元，按年上升5.7%，投資相連業務的新造保單保費達63億元，按年上升153.2%。而保險公司合共發出約24000份合資格延期年金保單，涉及保費達16億元，佔個人業務總額的4%。

另外，首季一般保險業務的毛保費達183億元，與去年同期基本相同，淨保費達119億元，按年下跌2.2%，整體承保利潤由3.29億升至5.12億元。在直接業務方面，因外遊活動嚴重受阻，非醫療業務下跌47%；而疫情令經濟活動放緩，僱員補償業務下跌10.3%。

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記者：梁安琪

港股 疫情 經濟 延期年金 終身壽險 保險公司 醫療保險 年金 香港 毛保費

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