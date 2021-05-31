【內房財困】藍光發展大股東被金融機構強制減倉　穆迪下調展望至「負面」　此前已出售藍光嘉寶予碧桂園服務

內房A股藍光發展（滬：600466）近年陷入財因，不單出售資產套現，近期亦傳出信托產品逾期，拖累多隻債券價格急挫。藍光發展發公告指，控股股東藍光集團通知，其持有公司股票作為擔保品的股票質押交易及融資融券業務，根據協議約定將被相關金融機構進行強制處置程序，將會被動減持6069.8萬股，佔總股本約2%。

值得留意是，國際評級機構穆迪將藍光發展企業家族評級由「B2」下調至「B3」，並將評級展望從「穩定」調整為「負面」，以反映公司在未來12至18個月的再融資風險增加，因公司的流動性和融資渠道有所減弱。

藍光發展2023年到期、票面利率7.15厘的債券「20藍光02」日內急挫7.9元人民幣，跌至64元人民幣。股價方面，藍光發展於A股由年初至今已累跌17.9%。

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公告指，減持計劃自披露日起15個交易日後的6個月內（即2021年6月23日至2021年12月22日），通過證券交易所集中競價方式對標的證券進行違約處置操作，計劃減持不超過6069.86萬股股份，佔藍光發展目前總股本2%，減持價格將根據市場價格確定。

藍光集團及其一致行動人楊鏗合共持有約17.7億股藍光發展，佔總股本達58.31%。楊鏗現為藍光發展董事長。

藍光發展指，此次減持計劃是藍光集團因金融機構執行股票質押業務及融資融券業務中，強制處置程序而導致被動減持。上述股票質押業務及融資融券業務相關金融機構，將根據協商情況、市場情況、公司股價等具體情形，決定是否實施本次減持股份計劃。因此，本次減持計劃的實際減持數量、減持時間、減持價格以及能否實施存在不確定性。公司稱，本次減持計劃不會對公司的治理結構及持續經營產生影響。

碧桂園服務擬64.7億 私有化藍光嘉寶，看【下一頁】

另外，藍光發展此前將物管業務藍光嘉寶服務 （02606） 以54.32億元人民幣將71.17%股權出售予碧桂園服務 （06098） 。同時，碧桂園服務務擬將藍光嘉寶私有化。

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編輯：袁諾曦