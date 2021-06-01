【開市9點半】美團績後升一成　惟券商削目標價　京東物流有望納入港股通名單

（1）內地推三孩政策，應對人口老齡化，投資界認為，將利好幼園教育、奶粉、生殖股、服裝等嬰兒相關概念板塊，但須慎防炒作短癮，憂內地生育意願未受太大刺激。美團（03690）績後彈逾一成，成交昨達126億元為主板最高，惟多間券商削美團目標價。北水昨走資9.5億元，但加倉美團和騰訊（00700）分別14.4億及7.9億元。

【美團股價】美團績後彈逾一成 多家券商下調目標價（附目標價一覽及短片）

內地實施「三孩政策」 錦欣生殖升17.5%、好孩子國際升30.9%

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（2）港鐵（00066）指為鼓勵市民接種疫苗，將送出500張全年車票，總值高達約1000萬元。

【疫苗假期優惠】港鐵送500張全年車票 員工打完兩針可獲額外假期

（3）資源股趁高批股，主要從事鋁、銅及金屬套管生產及銷售業務的五礦資源 （01208） ，擬以配售價每股4.12元至4.26元，配售4億股股票，集資最多17億元，較上日收市價折讓6%至9.1%。

【配股潮】五礦資源擬配股集資17億元 折讓最多9.1%

（4）人民幣昨收市報6.3607元兌1美元，升47點子，再創逾3年新高。瑞銀認為，央行不會主動引導匯率升值，來對抗大宗商品價格上漲帶來的通脹壓力。

【大宗商品】瑞銀汪濤：人民幣兌美元或接近6.2 升值非為抗通脹

（5）友邦 （01299） 宣布，委任攜程CEO孫潔為公司獨立非執行董事。

【友邦股價】友邦委任攜程CEO孫潔為獨立非執行董事 6月1日起生效

（6）中國華融 （02799） 的債務危機並未解除，昨境內債券「19中國華融債01」的價格一度跌穿70元人民幣。

【華融危機】中國華融一筆境內債券價格跌穿70人幣 惠譽維持華融金融租賃BBB-評級

（7）京東物流 （02618） 獲快速納入恒生綜合指數，成潛在北水買賣名單。

【半新股】京東物流獲快速納入恒生綜合指數 成潛在北水買貨名單

（8）DWS亞太區投資總監Sean Taylor表示，7月起隨監管相關政策更清晰，將會是增持中資科技股的較佳機會。

【大行看法】DWS：監管政策7月起明朗後 增持科技股較佳機會

（9）A股貝達藥業（深：300558）據指計劃來港上市，集資多達10億美元。

【新股IPO】貝達藥業通過上市聆訊 料集資最多10億美元

記者：區嘉俊