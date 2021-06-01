【5G應用】5G落地　電訊商如何善用優勢？

5G 流動通訊服務在世界各地推出已有一段時間，不過普及速度暫未能和當年 3G 甚至 4G LTE 面世時看齊。造成這種情況，除了由於市場對網絡速度不斷刷新已經習以為常之外，電訊商需要時間醞釀各類 5G 應用和服務，以突破既有的體驗和表現也是主因。



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換句話說，對電訊商而言，單純用更快的網絡推動競爭激烈的流動通訊和娛樂等傳統服務，已不足以在 5G 業務上有盈利，花心思善用 5G 的優勢催生出「殺手級應用」才是關鍵。而這一次的主戰場，是在企業領域中。

其實自 4G 時代開始，電訊商就試圖把固網和流動網絡結合，推動物聯網、大數據、人工智能等熱門企業應用的普及和深化，只是 4G 網絡未能應付。而這些應用需要收集大量環境數據，再加上即時分析和回應，並寄居於高度安全穩定的環境中運行；到了當今時代，正好讓 5G 技術有大派用場的機會。

5G 為企業網絡帶來新可能

在更高速之外，5G 的主要技術特點是低延遲（Low Latency）、頻寬更廣闊（Greater Bandwidth）以及能作出網絡切割（Network Slicing）。因此 5G 網絡的反應更快、可容納更多連接裝置，並能夠建立供個別應用運行的專屬網絡。有了 5G ，一向以固網為核心的企業網絡才得以真正延伸出來，快速建網並實現在數據擷取前線就進行分析處理的邊緣運算（Edge Computing ），大大擴闊了運行範圍及提高了效率。

電訊商必須及早將旗下網絡轉型升級成十足敏捷的平台，以處理當5G 真正普及時新式數據、語音和多媒體服務所產生的大量網絡流量。但最近一項調查顯示，雖然有約六成通訊服務商的領袖同意必須把覆蓋各個邊緣地點的網絡虛擬化，它們卻只有一半已經準備好在雲端原生的環境中進行虛擬化工作。



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混合雲釋放電訊商

為了轉型成功，電訊業正加速走向混合雲，早前業界的兩大動作就是實證。首先是AT&T 宣佈與IBM在美國合作推動基於 5G 的開放混合雲服務；然後有 Nokia、Samsung、Cisco等35家主要供應商加入專為電訊業而設計的混合雲架構 IBM Cloud for Telecommunications。

前者有助企業透過5G 網絡建立能有效處理邊緣運算所產生數據的混合雲端基建；後者則能讓電訊商透過一個現代化的架構引入各方解決方案，

基建升級轉型至混合雲以具備滿足企業客戶需求的靈活能力。

事實上，電訊商要做成5G這門生意，並不簡單。能夠無縫跨越私有雲及公有雲進行操作的混合雲，將會是 5G 時代中電訊商以及企業達致成功的關鍵基建。

