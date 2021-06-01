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【香港出口】按市場需求改變　信保局優化網上投保及調整保單迎戰

商業 10:30 2021/06/01

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信保局未來的發展策略包括優化網上投保、調整保單迎合國際貿易新模式、把握中國內銷機遇、教育中小企防範貿易風險等。（陳國峰攝）

今年是信保局在香港成立55周年，隨着市場需求不斷改變，該局未來的發展策略包括優化網上投保、調整保單迎合國際貿易新模式、把握中國內銷機遇、教育中小企防範貿易風險等。

【香港出口】疫情下出口商放帳風險增　信保局受保業務需求大

【香港出口】4月出口至印度貨值升逾1.6倍　分析料經港轉口防疫物資需求增

1. 優化網上投保
信保局總監黎衍平透露，EC-Reach中小企信保網於2018年9月推出，出口商可以自由選擇投保1個買家，隨着出口商習慣網上投保，今年內將優化網上投保，希望中小企能享更全面的服務。

2. 調整保單迎合國際貿易新模式
黎衍平指，信用保險和銀行的貿易融資相當密切，現時國際貿易有不少新模式，如供應鏈融資，出口商需要放帳的話，銀行會視乎出口商有沒有購買信用保險。因此隨着市場要求，信保局會更新保單條款，符合銀行的融資條件，便利銀行向客戶提供融資的同時，有效運用資本。

3. 把握中國內銷機遇
信保局最大受保市場於2016至17年度起，由美國轉移至內地。根據該局2019至20年度的業績顯示，內地佔41.8%，第二是美國佔20.1%。黎衍平解釋，不少出口商擴展內地市場。「內地市場規模大及增長快，加上中美貿易戰進一步令更多出口商不敢接美國的訂單。」

4. 教育中小企防範貿易風險
此外，黎認為，香港出口商要了解自己的客人，特別是展覽會內認識的新買家。「要證實買家是否來自該公司、交貨國家是否與該公司的地址一致，有時金額不大反而會不留神，容易受騙。」
信保局諮詢委員會主席吳宏斌補充，信保局提供免費查詢企業的信譽狀況，再按風險評估提供適合的額度，出口商在貿易前可先諮詢該局。

【香港出口】4月出口貨值按年升24.4%　出口至印度菲律賓升幅顯著

記者：朱悅瀅

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