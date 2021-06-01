【香港出口】疫情下出口商放帳風險增　信保局受保業務需求大

▲ 信保局總監黎衍平（左）透露，2020至21年度的受保業務及保單數目均按年上升。右為信保局諮詢委員會主席吳宏斌。（陳國峰攝）

疫情下貿易環境不穩，香港出口商放帳風險增加，使香港出口信用保險局（信保局）的服務需求大增。信保局總監黎衍平透露，2020至21年度的受保業務及保單數目，均較上年度有所上升。

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黎衍平續指，受疫情、中美貿易戰等影響，近年傳統行業及市場經營困難，而新行業及市場的風險相對大，出口商較擔心，因此投保需求大。「快速增長的行業，如智能手機行業需求大，投保額度亦相對較大。」雖然理賠金額亦隨之增加，但他不擔心，因再保險公司會分擔風險。

幸好2020至21年度的已獲悉賠償按年大幅下跌。至於付款困難個案方面，於2021年首4個月所接獲的個案數目和金額，均比去年同期大幅減少，整體情況大致平穩。

黎認為，疫情下各國政府推出支援企業計劃，有助企業暫時渡過難關，所以破產數字有所下跌。不過，在疫情下仍然存在很多不穩定因數，如支援企業計劃終止後所產生的變數，故風險因素仍然存在。「利用出口信用保險是減低風險的好方法，建議出口商應保持審慎態度。」

多年來信保局的受保產品亦有變化，由2015至16年度起，電子產品成為信保局最大受保產品，佔3成以上，其次為紡織品及成衣。信保局諮詢委員會主席吳宏斌坦言，電子產品與智能手機需求大有關，亦要注意有些行業的風險較高。「珠寶業因買家多為中小企，難獲得完整的資料，加上金及鑽石容易轉移金錢，故較難投保。」

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記者：朱悅瀅