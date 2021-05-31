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【疫苗優惠】海洋公園為已接種疫苗訪客提供消費優惠　總值超過200元

股市 21:34 2021/05/31

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海洋公園為已接種疫苗訪客提供消費優惠 總值超過200元

疫苗優惠獎賞陸續有來，海洋公園宣布，為響應政府「全民起動．快打疫苗」計劃，將會為已經接種新冠疫苗的訪客提供園內消費優惠。在6月3日至30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證，並且已接種最少一劑新冠疫苗的訪客，到海洋公園票務處出示接種紀錄，則每人可獲贈一套園內消費券，總值超過200元。

其他疫苗接種獎賞，可看【下一頁】

    點擊圖片放大
    +2

消費優惠包括：

  • 於灣景餐廳惠顧指定主菜買一送一
  • 於園內指定小食亭惠顧指定套餐可享買一送一優惠
  • 於園內遊戲區購買50元攤位遊戲券，可額外獲贈一套價值50元之攤位遊戲券

上述優惠受條款及細則限制，市民可於6月3日起參閱海洋公園官方網站了解詳情。

另外，海洋公園亦宣布升級疫苗假期，為鼓勵員工及方便他們接種，全職員工完成接種兩劑新冠疫苗可享有兩天有薪假期，兼職員工則獲發等同於兩天疫苗假期的工資。

更多企業疫苗假期詳情，可見【下一頁】

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記者：梁安琪

經濟 餐廳 有薪假 海洋公園 遊戲 疫苗
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