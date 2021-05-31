【疫苗優惠】港鐵送500張全年車票　員工打完兩針可獲額外假期

▲ 港鐵：送500張全年車票 員工打完兩針獲額外假期

港府宣布公務員及政府僱員打疫苗享有假期後，多間公營機構即跟隨。港鐵 （00066） 宣布，員工完成接種兩劑疫苗後可獲得額外多一天假期，另外，為鼓勵市民接種疫苗，港鐵指，將送出500張全年車票，總值高達約1000萬元。

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港鐵指，已通知員工，除原有的一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，可以獲得額外多一天假期。爲了進一步便利員工及其親屬接種疫苗，若有足夠員工需求（以配合政府指定最低參與人數），將在相關部門的協助下，於6月下旬在九龍灣車廠安排疫苗外展服務。

同時，港鐵公布，將送出500張全年車票，總值高達約1,000萬元，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但機場快綫、 港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等車費除外，詳細安排仍在計劃中。

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編輯：袁諾曦