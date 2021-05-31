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【旅遊重啟】全球酒店入住率回暖　旅遊業復蘇有望？

商業 21:00 2021/05/31

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全球旅遊業自疫情以來一直慘淡，不少國家都盼望在疫苗推出以及防疫措施放寬後，旅遊業能得而復甦。早前，有業界數據指出，酒店業在4月的入住率已回升至達至疫情前3分之2左右的水平，反映全球旅遊業有望復甦。

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信息技術公司Amadeus發佈的《Rebuilding Hospitality》報告顯示，酒店入住率目前呈上升趨勢，4月全球入住率達到已達到46%，遠比去年4月的低點13%為佳。往常的4月，全球入住率約為7成，即現時酒店業已回暖至疫情前3分之2左右。

該報告對688位全球酒店業者的當前觀感和計劃進行調查，亦發現幾個顯著趨勢。報告指，全球大多數（63%）的酒店經營者認為休閒旅遊將推動他們的復甦。此外，報告指出，超過一半  （59%）  的全球酒店經營者預計他們將需要在 2021 年招聘新員工。

該報告亦指出，未來旅遊業將加強應用科技，並開拓新客源。首先，酒店仍需加強衛生措施，並將減少住客和員工的接觸。其次，更多酒店將引入非接觸式技術，報告指，約四分之一的酒店經營者表示，他們將發展非接觸式技術來支持個人化體驗，並防止酒店業的人情味丟失。另外，部分酒店經營者亦表示，酒店會提供可幫旅客延長逗留時間的工作式渡假 （workcation）  和長租服務，作為新策略獲取新的客戶群。

據外媒報導，Amadeus總裁 Francisco Pérez-Lozao Rüter 表示，報告發現，全球 41% 的酒店經營者計劃今年在 IT 上的支出與 2019 年相同甚至更多，他相信科技將在酒店業的復甦中發揮核心作用。

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責任編輯：張凱琳

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