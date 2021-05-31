  • 30°C
香港時間 : 2021531日 (一) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【停牌潮】華晨中國收復牌指引　須評估及公布財務狀況等

股市 19:50 2021/05/31

分享：

華晨中國發公告指，收到聯交所發出的復牌指引

華晨中國 （01114） 母公司華晨集團去年爆出債務違約後進入破產重整，華晨中國因未能及時發布全年業績而須停牌。華晨中國發公告指，繼續暫停買賣，並收到聯交所發出的復牌指引，包括對審計事宜進行適當獨立調查、公布調查發現、評估及公布對公司業務營運及財務狀況的影響，以及採取適當補救行動。同時，華晨亦要根據上市規則規定發表所有尚未發表的財務業績，以及處理任何審計修改。

華晨集團被中證監罰款5360萬人幣，看【下一頁】

至於其他指引，華晨中國要證明無任何與管理誠信或任何對公司管理及營運，有重大影響力人士的誠信有關合理監管關注；證明公司董事具備上市規則第3.08及3.09條所規定出任上市發行人董事職位應有之能水平；進行獨立內部監控檢討，證明公司設有充分內部監控及程序。

華晨中國自今年3月31日起停牌，以待履行復牌指引。若公司未能以聯交所滿意方式對停牌事宜作出補救， 且未能於明年9月底或之前復牌，公司或會被取消上市地位。

相關文章：

【停牌潮】寶馬在華夥伴華晨中國被揭59億人民幣未授權擔保、存款較帳簿少17億　復牌無期（第二版）

【業績│汽車股】華晨汽車延遲發布去年業績　涉及法律程序資料

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

華晨中國汽車（01114） 港股 復牌 停牌

上一篇文章

【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假或打針獎賞？（不斷更新）

下一篇文章

【蘋果概念股】上實控股晉身蘋果供應商　股價今年累升1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）