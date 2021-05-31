【停牌潮】華晨中國收復牌指引　須評估及公布財務狀況等

▲ 華晨中國發公告指，收到聯交所發出的復牌指引

華晨中國 （01114） 母公司華晨集團去年爆出債務違約後進入破產重整，華晨中國因未能及時發布全年業績而須停牌。華晨中國發公告指，繼續暫停買賣，並收到聯交所發出的復牌指引，包括對審計事宜進行適當獨立調查、公布調查發現、評估及公布對公司業務營運及財務狀況的影響，以及採取適當補救行動。同時，華晨亦要根據上市規則規定發表所有尚未發表的財務業績，以及處理任何審計修改。

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至於其他指引，華晨中國要證明無任何與管理誠信或任何對公司管理及營運，有重大影響力人士的誠信有關合理監管關注；證明公司董事具備上市規則第3.08及3.09條所規定出任上市發行人董事職位應有之能水平；進行獨立內部監控檢討，證明公司設有充分內部監控及程序。

華晨中國自今年3月31日起停牌，以待履行復牌指引。若公司未能以聯交所滿意方式對停牌事宜作出補救， 且未能於明年9月底或之前復牌，公司或會被取消上市地位。

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編輯：袁諾曦