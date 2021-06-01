【綠置居2021】綠置居大抽獎正式開始 啟鑽苑成必爭之選 重售租置公屋吸引力不容忽視

香港樓價冠絕全球，港人買樓上車甚艱難，為協助港人圓置業夢，政府於數年前開始推售資助房屋，包括於2014年起復售居屋，並於2015年中起推出綠置居，以上資助房屋推出量愈來愈多，但仍面對「僧多粥少」的情況，成功認購單位猶如中大獎。

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房委會於5月推出新一期綠置居計劃的申請，是綠表置居計劃推出以來第四個銷售項目。這次計劃跟過去三期相比，內容有所不同，除全新項目、位於鑽石山的啟鑽苑共2,112個單位，也有上一期綠置居項目青衣青富苑及柴灣蝶翠苑的餘貨單位約525餘個，更有首次出售的租置計劃屋邨回收單位約800個，合共約3,500個單位，換言之合資格準買家有三項選擇。



其中啟鑽苑的實用面積約184平方呎至481平方呎，較評定市值折減50%，售價約118萬元至約385萬元。該屋苑最大賣點是位於市區，地理位置吸引，前往鑽石山港鐵站只需3分鐘步程，交通便利，難怪成為近年綠置居項目的焦點。

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至於蝶翠苑和青富苑為未售出或因買賣協議撤銷而收回的綠置居單位，售價按評定市值折減50%，其中青富苑單位實用面積由187平方呎至284平方呎，售價由82萬元至168萬元。至於柴灣蝶翠苑的實用面積約187平方呎至320平方呎，樓價由99.4萬至190萬元。而約800伙租置計劃的屋邨回收單位，樓價介乎約14.4萬至109.4萬元。

綠置居2021的申請表於5月21日起派發，合資格人士可於5月28日起至6月10日期間遞交申請。綠置居攪珠預計7至8月舉行，合資格申請者9至10月會按申請類別的優先次序獲邀選樓。



市場一致認為啟鑽苑必成準買家必爭項目，公屋聯會總幹事、香港房屋委員會及轄下資助房屋小組委員會委員招國偉卻指出，其實合資格人士對租置計劃的屋邨回收單位也十分感興趣，最大吸引之處是樓價夠平。

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招國偉表示，是次綠置居推出三個種類的單位，自今年3月通過計劃後，公屋聯會也接收了很多查詢，其中來自租置計劃的屋邨回收單位的查詢較多，「透過網上及電話查詢的人中，有近七、八成查詢租置計劃，如單位分布在哪個屋苑及價錢等。」他又指，該會早前也進行問卷調查（結果將於6月初公布），調查發現，市場上有意購入租置計劃的屋邨回收單位的合資格人士最多，「主要是由於租置計劃的屋邨回收單位售價比啟鑽苑平，單位售價由樓價約14萬至109萬元水平，樓價中位數約50萬至60萬元的水平有不少選擇，樓價夠平，是十分吸引之處。同時，也有部分單位面積較大，也有些是位於中市區的舊屋邨，對準買家來說有一定吸引力。」

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以上內容節錄自710期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍