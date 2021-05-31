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【疫市營商】夥商場推虛擬試衫　港企盼完善O2O購物體驗

科技 19:38 2021/05/31

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本地數碼人型科技公司Quantum Matrix創辦人兼行政總裁桂濱表示，在疫情推動，令零售品牌有動力去改革或嘗試應用不同科技。

隨著不同技術發展，不少科企都針對零售等商業需要，推出不同應用程式完善消費體驗。本地數碼人型科技公司Quantum Matrix與海港城合作，為商場提供「實時虛擬自動試衫系統」 Quantum Fit （QFit）。其創辦人兼行政總裁桂濱期望，公司未來可與不同品牌合作，為其客戶帶來更完善的O2O營銷（Online to Offline線上線下模式）。

涉布料物理基礎　掃描器1秒攝百照片

桂濱表示，該公司研發該系統長達10年，並獲得兩項專利科技：自動化數碼人型立體掃描（Scan-to-Avatar Automation）及實時服裝自動試衫系統（Real-time Auto-fit Clothing System）。「系統可快捷地提供服裝展示，為消費者提供更個人化的線上線下零售體驗。」他續指，系統亦可為時裝設計師或製造者減低製作成本。

桂解釋，系統因應掃描的仔細度需要，安排掃描器的數量。若最簡便掃描，只需1個掃描器，最精準掃描則需要120個掃描器。「掃描器只需1秒即可即時拍攝100張照片，生產出高像真度的數碼人型。」他形容，掃描得出的數碼人型猶如用戶身形，長遠可減省退換貨的成本。

【疫市營商】電商平台友和YOHO瞄準東南亞　夥拍Buyandship締雙贏

被問到系統普及應用的因素，桂濱認為疫情有助推動零售業作出不同的新嘗試。他指出，虛擬試衫或可成為未來零售的新趨勢。可是在研發相關技術，除了需要程式設計等基礎外，亦需對布料物理等有足夠的了解。因此，他認為其系統難以被抄襲。

將推網上版　設平台吸引設計師

談及未來發展，桂濱透露系統現僅處於首階段，將於未來數月內推出網上版本。「有賴雲端技術，網上版本可讓用戶在無須下載手機應用程式的情況下，只要透過指定連結即可使用。」他另透露，網上版本除了普及版外，公司亦打算推出專業版，讓時裝設計師可上載其作品於系統的平台，讓大眾欣賞其設計。

雖然未有透露回本或盈利的時間表，但桂濱表示其開發成本約5千萬港元。他坦言，公司有尋找投資者，亦不排除系統會被收購。他預料，除著系統的使用人數數量增加，即可令系統更具價值。

記者：楊匡然

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