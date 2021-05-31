【筍盤推介】區內知名大型屋苑 單位不設窗檯夠哂實用 低水2房樓價只係「5字頭」

最近新盤接連出擊，新居屋也於周一（5月31日）起開始揀樓，白居二買家也開始到市場找尋心水盤，也帶動整體樓市氣氛，有意置業人士也更急於入市，市場上的筍價盤也買少見少。

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以下介紹的新港城，是馬鞍山區內規模最大私人住宅項目，項目由恆基兆業地產（00012）發展，設有20座，提供4,759伙。新港城於1993年至1996年期間入伙，樓齡介乎25至18年。屋苑的最大賣點是交通便利，前往馬鞍山站只需數分鐘，屋苑下亦設大型巴士總站及的士站，有多線巴士往九龍市區及隧巴往港島區。而新港城基座亦設區內最大型購物商場新港城中心，居民購物消閒十分便利。

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是次放盤位於新港城 1期B座高層3室，單位實用面積348平方呎，間隔為2房，業主叫價由610萬元減至590萬元，減幅達3.3%，也是該屋苑少有樓價低於600萬元的放盤單位。

以下為單位相片:

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 新港城 1期 B座 高層 3室（物業編號: BJ01111515） 間隔： 2房 實用面積： 348平方呎 叫價： 610萬-->590萬元（減幅達3.3%） 賣點： 區內大型屋苑

前往港鐵站只需數分鐘，交通便利

基座為大型商場

單位不設窗檯，實用率高

業主有票即走

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3fB2Jhg



註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍