【iBond 2021】iBond正式開售　港銀齊加港元定存息迎戰

通脹掛鈎債券（iBond、新上市編號：04246）正式開賣，港銀面對官債兩厘保證年息的競爭，近期多間中小行齊加港元定存息，專家料加息戰升溫。

港銀1個月定存最高息1厘，各行息率可按下圖了解

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6月開局即預告加入戰團是信銀國際，新推名為齊心抗疫定存優惠，新舊客凡證明已打齊兩針，親臨分行出示證明，1個月定存有1厘息，入場費為1萬元，如以上限廿萬元計，賺息約167元，優惠至9月底。

若以1個月短存來看，現時的高息王膺三冠，滙豐、中銀香港 （02388） 及信銀國際齊為1厘，但兩大發鈔行須先以指定外幣作兑換等附帶條件，才享最高特惠息。

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此外，信銀國際已於上周全面加息，另有5行於上周已加不同存期的年息，包括大眾財務及虛擬銀行：小米 （01810） 旗下天星、Tom （02383） 有份的匯立，以及騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 牽頭的富融。不過，目前1年定存最高僅富融及天星的0.7厘，跑輸iBond的保底息。

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輝立證券企業融資經理陳英傑預計，新一批iBond約有50萬人認購，凍資約250億元。而4間券商為i Bond意向客預留孖展，累計接獲約11.6億元孖展及現金認購，包括耀才 （01428） 近4億元、輝立及信誠各3億元、以及致富的1.55億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪