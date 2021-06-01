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除口罩美國人訂製襟章 證已打疫苗非共和黨人

環球社會熱點 09:05 2021/06/01

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有部分美國人在網上訂製襟章和T恤，向身邊的人展示自己已接種新冠疫苗和並非共和黨人。

美國疾控中心（CDC）5月初宣布，民眾完成接種新冠疫苗可不戴口罩出席所有室内及室外活動，不少州都已撤銷口罩令。有部分美國人在網上訂製襟章和T恤，向身邊的人展示自己已接種新冠疫苗和並非共和黨人。

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CDC批准已打疫苗的民眾可不戴口罩後，部分州及城市已放寬口罩令。但有商界代表和民眾認為CDC的指引難以執行，因為人們難以用肉眼分辨哪些人已接種新冠疫苗。

外媒Business Insider報道，美國手工藝品交易網站Etsy近期掀起一股熱潮。當用戶在網站上以疫苗（vaccine）作關鍵字搜索時，可發現有大量襟章和T恤等商品出現。

這些商品上都印上「已打針」（vaccinated）的字樣，但值得留意的是，有部分商品甚至印上「唔係共和黨人，已打針」（Not a Republican, just vaccinated.）的字樣。

【新冠疫苗】美CDC：心肌炎與接種疫苗無明確聯繫

Business Insider引述Etsy其中一名店主卡羅琳（Caroline）指，她數周前接獲一名客人的訂單，希望她將襟章上的「已打針，你可擁抱我」（Vaccinated, You can hug me）字樣，改為「唔係共和黨人，已打針。」

當卡羅琳將這件新商品上架後，訂單隨即明顯增加，她更試過一日内收到50個訂單。

【新冠疫苗】美CDC：心肌炎與接種疫苗無明確聯繫 【下一頁】

【新冠疫苗】澳航推無限次搭飛機抽獎 鼓勵民眾打針  【下一頁】

新冠疫情在美國爆發以來，戴口罩一直染上政治色彩。美國沒有口罩令或僅實施短時間的州分，大部分都是由共和黨人控制的紅州。因此拒絕戴口罩的人，有時也會被標籤為共和黨人。

Business Insider更引述一名女買家凱蒂（Katie）指，她希望購買這些商品是為免在沒有戴口罩外出、其他人又不知她已接種疫苗的情況下，人們會誤解自己是共和黨人。

凱蒂指她認為讓別人知道她在政治、健康問題和種族議題等方面的立場，是一件非常重要的事，也不想別人誤會自己是反疫苗和口罩的人。

責任編輯：鄭錦玲

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