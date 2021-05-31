【LG退出】LG今起停產手機　越南工廠將轉型生產家電產品

▲ 南韓媒體報道指，今（31日）是LG手機和平板電腦生產的最後一天，LG將在未來一段時間內繼續支援相關設備，預計高端機型將最少繼續獲得三年的支援。

南韓廠商LG在4月初宣布，正式退出智能手機市場。南韓媒體報道指，今（31日）是LG手機和平板電腦生產的最後一天，LG將在未來一段時間內繼續支援相關設備，預計高端機型將最少繼續獲得三年的支援。

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南韓媒體韓國先驅報報道指，LG手機的生產地原是越南的工廠。而從今日起，越南工廠將會停止生產手機產品，轉而生產家用電器。LG目前已將部分產能轉移到家電產品，確保智能手機工廠工人能繼續工作，而剩餘的工人將在7月底前被重新分配。

越南LG工廠成立於2015年，除了智能手機外，該工廠也生產電視和電器。此外，姐妹公司LG Innotek和LG Display也在該工廠生產相機組件和顯示器。

而早前LG就表示，所有正在使用的5款高階旗艦LG智能手機，包括5G系列的VELVET、Wing、V60；G系列的G8S、G8X，自上市日起，最多可享有3次Android作業系統更新保障。本報向LG香港市場策劃部查詢，LG香港市場策劃部公關則指，LG電子香港於2019年已終止在香港的流動通訊產品業務，香港市場並未有售賣以上手機系列，如用戶有任何有關售後服務的查詢，【可參見此網址】。

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責任編輯：曾曉汶