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【火速成交】放盤數小時即有客上門　栢慧豪園連裝修單位歷史新高價沽出　呎價近1.3萬元

股樓投資 19:00 2021/05/31

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近月樓價反覆向升，買家怕遲買更貴，紛紛加快入市步伐。多區錄火速成交，其中天水圍栢慧豪園更有樓盤放售僅數小時便迅速沽出，並創下同類單位歷史新高價，呎價達12,817元。

中原地產天水圍栢慧豪園分行分區營業經理陳思麗表示，天水圍一向屬上車客及換樓客的熱門入市選擇，本月區內交投保持暢旺，盤源不斷收窄，不時錄得高價成交。陳思麗指，栢慧豪園1座高層F室，實用面積568平方呎，三房間隔，向東南及享開揚遠景，放盤僅數小時，速獲買家承接，開價750萬元，議價後以728萬元成交，實用呎價12,817元，創屋苑同類單位新高。買家為同區換樓客，鍾情上址向東南，並且附有雅致裝修，即睇即買。

延伸閱讀︰

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代理續指，原業主於2013年12月以430萬元買入單位，持貨7年半轉售，帳面獲利298萬元，期內升值69%。

資料顯示，栢慧豪園由長實發展，位於天水圍天恩路2號，共有8座，提供2,960伙單位。物業由2007年入伙，樓齡約14年，鄰近輕鐵站及天水圍公共交通運輸交匯處，附近亦有會所、公園及大型購物商場等生活配套設施。

延伸閱讀︰【買樓理財】不嫌棄荃景圍舊樓　3年前花433萬上車　現賺100萬離場【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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