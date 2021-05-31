【樓市故事】好媽媽愛女心切　見粉嶺上車盤可做九成按揭　即幫女兒俾首期置業

受惠俗稱「林鄭plan」的新按保計劃，800萬元以下現樓最高可承造9成按揭，不少買家都希望能以最低首期置業。最近就有慈母買家親自出首期幫90後女兒置業，以最高按揭率計，首期約59萬元。

利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，粉嶺花都廣場4座高層C室，單位實用面積約413方呎，屬兩房間隔，日前以590萬元沽出，實用面積呎價約14,286元。據悉，該買家為90後女兒置業並支付首期。若只以樓價計，上述單位可承造九成按揭，首期要59萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款20,981元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約50,249元。

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據了解，原業主於2013年8月，以約328萬元購入上述單位，持貨約8年，現轉手帳面獲利約262萬元，物業升值約80%。

黃靜顏補充，花都廣場現時約有25個單位放售，兩房單位最低入場價由520萬元起。

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