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【bitcoin】比特幣5月表現為十年最差　《富爸爸，窮爸爸》作者：比特幣回調是吸納良機

Hot Talk 18:33 2021/05/31

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bitcoin比特幣於5月份累跌超過37%，為2011年9月以來最差的月度表現。

Bitcoin比特幣於5月的表現料是2011年以來最差的月份，《富爸爸，窮爸爸》作者Robert Kiyosaki認為，比特幣回調變相提供買入機會，若比特幣回落至27000美元，將會再次買入，惟仍要視乎環球宏觀經濟環境。

他稱，現時問題並不在黃金、白銀或比特幣，而是在於美國政府、聯儲局及華爾街的無能，「不要忘記2000年時金價僅有約300美元」。

新華社評加密貨幣是龐氏騙局，詳見【下一頁】

Kiyosaki曾於4月時稱，比特幣價格會於未來5年升至100萬美元，但他仍相對偏好黃金及白銀作為投資工具。金價於5月累漲約8%，升越1900美元，銀價亦升約8%，突破28美元。

比特幣於5月份累跌超過37%，為2011年9月以來最差的月度表現，而相對於4月中的高峰近65000美元，比特幣已自高位回落約45%。

相關文章：【Bitcoin】摩通CEO以大麻比喻比特幣生意　批美國最低企業稅率逼美企出走

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虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 金價 黃金 美國聯儲局 比特幣

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