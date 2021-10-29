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【新股IPO】阿里系農村產業互聯網平台匯通達據報延後至2022年上市　傳集資78億元

新股IPO 18:54 2021/10/29

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阿里系農村產業互聯網平台匯通達已申請境外上市 傳集資10億美元

阿里巴巴 （09988） 持股近兩成的農村市場產業互聯網平台匯通達，於今年6月份遞交上市申請。據外電報道指，匯通達正在考慮將其香港IPO延後至明年。

據彭博報道指，內地當局近期對多個領域出手打擊，導致股票市場波動，公司因而考慮延後上市計劃。早前有報道指，匯通達計劃集資10億美元（約78億港元）。

據中證監網站顯示，匯通達在10月8日最新接收書面回覆。

匯通達總部設於南京，以B2B（企業對企業）為核心，構建線上線下融合的產業服務平台，推動產業鏈各環節經營者，尤其是農村零售終端的數字化轉型。

截至目前，匯通達網絡已經覆蓋21個省份、超過1.9萬個鄉鎮，服務超過14萬間鄉鎮零售店，惠及3億農民，累計培訓出10萬新農商，直接及間接帶動鄉鎮本地創業就業超過80萬人。

據公司早前透過華興證券上傳的輔導工作備案報告，董事長汪建國持股比例達30.3%，為公司第一大股東，阿里巴巴持股比例近19.1%，為第二大股東。

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記者：梁安琪

港股 IPO 集資 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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