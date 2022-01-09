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【新股IPO】阿里系農村市場零售平台匯通達通過聆訊　法律顧問：業務帶來國安問題風險甚微

新股IPO 19:45 2022/01/09

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阿里系農村產業互聯網平台匯通達已申請境外上市 傳集資10億美元

阿里巴巴 （09988） 持股近兩成的農村市場產業互聯網平台匯通達通過上市聆訊。早前有報道指，匯通達計劃集資10億美元（約78億港元），但因內地收緊對科技企業的監管，打擊公司所處板塊的估值，預計集資額將會縮小。

匯通達在去年中遞交上市申請。早前彭博報道曾指，內地當局近期對多個領域出手打擊，導致股票市場波動，公司因而考慮延後上市計劃，中金、花旗以及華興資本為聯席保薦人。

據聆訊後資料集顯示，公司去年首9個月收入達464.96億元（人民幣，下同），按年增長35.1%，期內股東應佔虧損接近2.8億元，按年收窄26.6%。

諮詢法律顧問：公司業務運營帶來國家安全問題的風險甚微

早前網信辦出台《互聯網信息辦公室辦法及草案》的徵求意見稿，要求赴香港上市的數據處理者，若會或有可能影響國家安全，須申請網絡安全審查。公司表示在諮詢法律顧問後，被告知其所收集及處理的數據並不屬於須考慮申請網絡安全審查的情形，因此業務運營帶來國家安全問題的風險甚微。

匯通達累計連接逾16萬會員零售店

匯通達總部設於南京，以B2B（企業對企業）為核心，構建線上線下融合的產業服務平台，推動產業鏈各環節經營者，尤其是農村零售終端的數字化轉型。

截至去年9月30日，匯通達網絡已經覆蓋21個省份、超過2萬個鄉鎮，累計連接超過16萬間會員零售店、1萬家供貨商及2萬家渠道合作客戶。

另外，公司董事長汪建國持股比例達30.3%，為公司第一大股東，阿里巴巴持股比例近19.1%，為第二大股東。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】    

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記者：梁安琪

港股 IPO 集資 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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