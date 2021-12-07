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【新股IPO】阿里系下沉市場零售平台匯通達傳本周闖關　集資規模或縮少

新股IPO 18:05 2021/12/07

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阿里系下沉市場零售平台匯通達傳本周闖關　集資規模或縮少

據路透旗下IFR報道指，阿里巴巴 （09988） 持股近兩成的農村市場產業互聯網平台匯通達，計劃在本周尋求通過港交所 （00388） 上市聆訊。早前據報匯通達計劃集資10億美元（約78億港元），但因內地收緊對科技企業的監管，打擊公司所處板塊的估值，預計集資額將會縮小。

 

匯通達於今年6月份遞交上市申請。早前彭博報道曾指，內地當局近期對多個領域出手打擊，導致股票市場波動，公司因而考慮延後上市計劃，中金、花旗以及華興資本為聯席保薦人。

匯通達總部設於南京，以B2B（企業對企業）為核心，構建線上線下融合的產業服務平台，推動產業鏈各環節經營者，尤其是農村零售終端的數字化轉型。

截至去年底，匯通達網絡已經覆蓋21個省份、超過1.9萬個鄉鎮，連接超過14萬間會員零售店、1萬家供貨商及1.8萬家渠道合作客戶，惠及超過3億農民消費者。

據公司早前透過華興證券上傳的輔導工作備案報告，董事長汪建國持股比例達30.3%，為公司第一大股東，阿里巴巴持股比例近19.1%，為第二大股東。

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記者：梁安琪

港股 IPO 集資 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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