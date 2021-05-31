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【旅遊復蘇】歐洲可望放寛防疫措施　酒店業：期盼旅客重臨　

商業 20:11 2021/05/31

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疫情下旅遊業一潭死水，不少以旅遊業為經濟重心的歐洲國家尤其受到影響。而隨著較早前歐盟宣布將放寬對歐盟以外地區旅客的限制，已接種新冠疫苗的旅客可望重回當地。而不少歐洲旅遊業人士亦希望外國遊客，尤其美國，能夠重燃對歐遊的熱情。

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據外媒CNBC報導，與 2019 年相比，去年歐洲的國際遊客人數下降了 70%，而美國人在 2021 年前往歐洲的人數較往年急跌2940萬人次。而根據機票分析公司 Hopper 的數據，在歐盟委員會主席Ursula von der Leyen上月暗示已接種疫苗的美國人，可能可在今年夏天出遊歐盟國家後，美國赴歐洲的機票價格已上漲 47%，展現了美國人開始籌備今年夏季出外旅行。

漸放寬措施 歐洲各國盼旅客歸來

希臘成為歐洲第一個向外國遊客重開邊境的旅遊勝地，遊客只要已接種疫苗或在新冠肺炎測試中呈陰性，則無需隔離，該國亦承諾在 6 月底前為其 6,000 個島嶼的居民全面接種疫苗。當地酒店經營者表示，深切期盼美國旅客回歸。

美國為到訪德國的海外遊客中第一大市場，德國放鬆封鎖措施持謹慎態度，但柏林旅遊局發言人 Christian Taenzler表示，希望徳國的衛生基礎設施和嚴格衛生規程，讓對疫情感到焦慮的外國人選為旅遊地點。他期望，美國人今年到歐洲旅遊時能只停留在一個地方，而不是一次到訪幾個歐洲國家，以減少疫情的傳播風險。

不過，作為 2019 年世界最受歡迎旅遊地點的法國，自2020年3月起，禁止美國人前往法國旅行，而該國近日亦因擔心病毒變種而叫停英國遊客入境。巴黎旅遊勝地附近的餐廳表示，疫情使他們生意慘淡，儘管歐盟採取了放寬防疫的限制，他們仍對當地今年夏天旅遊業的前景感到悲觀。

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責任編輯：張凱琳

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