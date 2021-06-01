  • 27°C
香港時間 : 2021601日 (二) 08:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民澳洲】智庫建議增收技術移民 撤銷投資移民

環球社會熱點 08:05 2021/06/01

分享：

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲移民政策成港人關注焦點。有澳洲智庫建議，透過增加技術移民簽證數目，增加年青人移民澳洲機會，同時撤銷投資移民澳洲途徑。若然成行，澳洲將每年節省逾10億澳元（約60億港元）預算開支。

澳洲政府削新移民福利 等4年先拎得 【下一頁】

位於墨爾本的格拉頓研究所（Grattan Institute）周一（31日）發表最新研究報告，建議全面改革澳洲技術移民制度。報告建議為吸引更多年青人移民澳洲，開放僱主擔保簽證予所有行業，並將所有行業僱主擔保職位年薪，由原本5.39萬澳元（約32.3萬港元）提升至8萬澳元（約48萬港元）。

經濟政策項目主任科茨（Brendan Coates）表示，技術移民往往比普通澳洲人年輕及有較高收入，能為澳洲財政帶來好處。科茨認為技術移民終生繳納的稅款，超過所獲得公共服務和福利開支。

研究所亦批評，澳洲政府透過減少技術類永久移民簽證名額，增加商業投資和全球人才類別名額做法是「走錯方向」。研究所認為，技術移民人士較年輕，長遠而言賺錢更多。研究所同時建議，澳洲政府應撤銷商業投資簽證，並指有少數投資者承諾的融資項目是「不會發生」。

澳洲樓價料升17% 自80年代升得最勁  【下一頁】

若澳洲政府作出上述修訂，報告指將能夠針對吸引最有價值的技術人士移民到澳洲。而政策亦可令每年財政預算案收益，增加最少90億澳元（約540億港元）。

責任編輯：李俊儀

相關文章

搓手液酒精含量僅17% 澳洲零售商涉違規被罰379萬
2021/05/28
搓手液酒精含量僅17% 澳洲零售商涉違規被罰379萬
【澳洲疫情】維省新確診增至26宗 即宣布封城7日
2021/05/27
【澳洲疫情】維省新確診增至26宗 即宣布封城7日
澳洲禁公民由印度返國 商人滯留德里染疫客死異鄉
2021/05/20
澳洲禁公民由印度返國 商人滯留德里染疫客死異鄉
【阿斯利康疫苗】澳洲接種率奇低 護士：全日得一人
2021/05/19
【阿斯利康疫苗】澳洲接種率奇低 護士：全日得一人
首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班
2021/05/17
首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班

你可能感興趣

搓手液酒精含量僅17% 澳洲零售商涉違規被罰379萬
11:11 2021/05/28
搓手液酒精含量僅17% 澳洲零售商涉違規被罰379萬
【澳洲疫情】維省新確診增至26宗 即宣布封城7日
16:05 2021/05/27
【澳洲疫情】維省新確診增至26宗 即宣布封城7日
澳洲禁公民由印度返國 商人滯留德里染疫客死異鄉
08:05 2021/05/20
澳洲禁公民由印度返國 商人滯留德里染疫客死異鄉
移民 澳洲 香港 墨爾本 行業

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間08:00）