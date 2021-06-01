【移民澳洲】智庫建議增收技術移民 撤銷投資移民

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲移民政策成港人關注焦點。有澳洲智庫建議，透過增加技術移民簽證數目，增加年青人移民澳洲機會，同時撤銷投資移民澳洲途徑。若然成行，澳洲將每年節省逾10億澳元（約60億港元）預算開支。

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位於墨爾本的格拉頓研究所（Grattan Institute）周一（31日）發表最新研究報告，建議全面改革澳洲技術移民制度。報告建議為吸引更多年青人移民澳洲，開放僱主擔保簽證予所有行業，並將所有行業僱主擔保職位年薪，由原本5.39萬澳元（約32.3萬港元）提升至8萬澳元（約48萬港元）。

經濟政策項目主任科茨（Brendan Coates）表示，技術移民往往比普通澳洲人年輕及有較高收入，能為澳洲財政帶來好處。科茨認為技術移民終生繳納的稅款，超過所獲得公共服務和福利開支。

研究所亦批評，澳洲政府透過減少技術類永久移民簽證名額，增加商業投資和全球人才類別名額做法是「走錯方向」。研究所認為，技術移民人士較年輕，長遠而言賺錢更多。研究所同時建議，澳洲政府應撤銷商業投資簽證，並指有少數投資者承諾的融資項目是「不會發生」。

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若澳洲政府作出上述修訂，報告指將能夠針對吸引最有價值的技術人士移民到澳洲。而政策亦可令每年財政預算案收益，增加最少90億澳元（約540億港元）。

責任編輯：李俊儀