【異動股】贛鋒鋰業鋰鹽湖項目明年投產 全日急升近12%

贛鋒鋰業（01772）的控股公司阿根廷Minera Exar S.A.上周公布，其Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目一期年化設計產能達4萬噸電池級碳酸鋰，料該項目明年中起生產，並啟動對該項目二期擴產可行性評估。贛鋒鋰業全日升11.9%，收報116.5元，成交13.8億元。

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集團指，鑑於看好國內外高端鋰鹽產品市場需求增長，故擴產產能不會低於2萬噸碳酸鋰當量，計劃於2022年下半年開始，並於2025年投產。惟擴建項目仍然是Minera Exar的初步計劃，擴建與否需視乎可行性評估的結果。

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另外，贛鋒鋰業的子公司贛鋒國際斥資1500萬美買，購入新加坡上市公司Silkroad Nickel Ltd（SRN）的可換股債券，期限為3年，利息7%。該債券以SRN的全資附屬公司FE Resources的股權作擔保，6個月後可以債券兌FE Resources的25%股權。同時公司有權以1500萬美元對價，增持FE公司股權至50%。

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