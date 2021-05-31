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【消費優惠】實惠推「收據消費券」　儲收據當現金用最高慳$999

商業 19:00 2021/05/31

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Pricerite實惠推出「收據消費券」推廣活動。

為配合政府發放電子消費券，Pricerite實惠推出「收據消費券」推廣活動，顧客現在儲起線上或線下的消費收據，在政府消費券開始派發時，即可當作現金使用，折扣金額最高可達$999。

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6月1至28日期間，Pricerite實惠的收據搖身一變成為現金優惠券，折扣金額張張不同，由收據編號最尾3位數字而定。例如顧客在「儲單期」購物所得的收據編號是S213999，此收據即成為$999現金優惠券，可儲起在日後購物時作折扣使用。而「收據消費券」的使用期，則為政府消費券首天派發起計的14天。假設政府消費券於８月１日開始正式派發至市民的電子錢包，顧客於8月1至14日期間，前往Pricerite實惠全線門市購買傢俬滿$5,000，即可使用「收據消費券」。

於４大電子支付平台　領實惠及家匠電子優惠券

Pricerite實惠同時與訂造傢俬品牌家匠TMF合作，顧客憑「儲單期」內的家匠TMF收據，可於Pricerite實惠門市作折扣使用，儲單日期及折扣細節不變。除了「收據消費券」外，Pricerite實惠及家匠TMF亦將透過４大電子支付平台，即WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go送出電子優惠券。顧客只要預先於各大平台領取優惠券，即可於政府派發消費券時使用。

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責任編輯：蘇穎琪

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