阿根廷失美洲盃主辦權 巴西接手（第二版）

美洲國家盃將於13日後正式展開，但南美足協周日（30日）宣布，經過詳細考慮後，決定取消阿根廷的美洲盃主辦權，繼哥倫比亞因政局混亂而被取消主辦資格後，第2個被褫奪主辦權的國家。據悉，阿根廷近日新冠肺炎疫情惡化，令南美足協卻步。南美足協周一（31日）宣布，巴西將會接辦美洲國家盃，稍後將公布比賽時間及地點。

（第二版更新由巴西接手）

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10個南美洲國家參賽的美洲國家盃，原定6月12日至7月10日在阿根廷及哥倫比亞舉行，亦是美洲國家盃105年以來，首次由兩個國家聯合主辦。然而，哥倫比亞因社會及經濟動盪，早在5月20日被南美足協（CONMEBOL）取消主聯權。

南美足協周日再宣布，按照目前情勢，決定取消阿根廷主辦美洲盃資格，但未有透露原因，使不足兩周開幕的美洲國家盃，一度陷入無主辦國的尷尬情況。

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據悉，南美足協考慮到阿根廷新冠肺炎疫情惡化，決定取消阿根廷主辦權。當地新冠肺炎確診數字持續增加，上周四（27日）新增確診數字更破紀錄，直至周末的死亡人數更達76,693人。同時，阿根廷國內對主辦美州國家盃的反對聲音亦日益高漲。

美洲國家盃帶來的經濟收益龐大，上屆賽事2019年在巴西舉行，帶來1.18億美元收入，收益僅次於南美最高球會級賽事的南美自由盃，因此，不少南美洲國家都積極爭奪主辦權。

責任編輯：郭麗明