阿根廷失美洲盃主辦權 兩周後點開賽？

美洲盃將於13日後正式展開，但南美足協周日（30日）宣布，經過詳細考慮後，決定取消阿根廷的美洲盃主辦權，成為繼哥倫比亞因政局混亂而被取消主辦資格後，第2個被褫奪主辦權的國家。據悉，由於阿根廷近日新冠肺炎疫情惡化，令南美足協卻步。

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10個南美國家參賽的美洲盃原定於6月12日至7月10日在阿根廷及哥倫比亞舉行，亦是美洲盃105年以來，首次由兩個國家聯合主辦。然而，哥倫比亞因社會及經濟動盪，早在5月20日被南美足協(CONMEBOL)取消主聯權。

南美足協於周日再宣布，按照目前情勢，決定取消阿根廷主辦美洲盃資格，但未有透露原因，使不足兩周開幕的美洲國家盃陷入無主辦國的尷尬情況。南美足協續指，現時有多個國家表明有興趣接手賽事，正評估各國條件，料短期內公布其他方案。

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據悉，南美足協考慮到阿根廷新冠肺炎疫情惡化，決定取消阿根廷主辦權。當地新冠肺炎確診數字持續增加，上周四（27日）新增確診數字更破紀錄，直至周末的死亡人數更達76,693人。同時，阿根廷國內對主辦美州盃的反對聲音亦日益高漲。

南美足協秘書長貝洛索 (Gonzalo Belloso)於上周透露，曾與智利官員討論，探討在當地舉行部分美州盃賽事的可能，估計智利亦有意接手舉辦美洲盃。美洲盃所帶來的經濟收益龐大，其中上屆美洲盃於2019年在巴西舉行，帶來了1.18億美元收入，收益僅次於南美自由盃，因此不少南美國家都積極爭奪主辦權。

責任編輯：郭麗明