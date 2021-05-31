英媒：約翰遜早知印度變種傳入 遲半個月先知會公眾

▲ 英媒指英國首相約翰遜内閣早於4月初得悉印度變種病毒傳入英國，卻延遲半個月再通報公眾。

英國近期的印度變種病毒個案急增，外界都憂慮印度變種病毒會否阻礙英國如期於6月底解封。英媒指英國首相約翰遜内閣早於4月初得悉印度變種病毒傳入英國，卻延遲半個月再通報公眾。

【新冠疫苗】英國或強制醫護打針 稱早有先例 【下一頁】

印度變種病毒3月下旬時已在印度肆虐，該國衛生官員當時警告印度變種傳染性高，更可能會破壞疫苗功效。

英媒泰晤士報 （The Times）上周六（29日）報道，指英格蘭公共衛生署（PHE）早於4月1日將印度變種列為正調查的變種病毒（Variant Under Investigation，簡稱VUI）。

PHE更於同日將印度變種病毒傳入英國的消息，通報約翰遜（Boris Johnson）與多名内閣大臣。英國政府翌日限制來自巴基斯坦和孟加拉的旅客入境英國，印度卻不在此列。

英國倫敦數千人示威 反疫苗護照及防疫限制 【下一頁】

政府直至4月15日才正式發聲明，知會公眾有關印度變種病毒傳入英國的情況，英國截至當日已發現77 宗印度變種個案。但政府直至8日後、即4月23日才將印度列入紅色名單，禁止來自印度的旅客入境英國。

與上述做法相比，英國政府去年12月發現南非變種病毒傳入英國已迅速應對，2日後已將南非列入紅色名單禁止來自當地的旅客入境。

《泰晤士報》引述英國政府消息人士指，約翰遜未有即時對印度封關，主要是為確保印度對英國的新冠疫苗供應穩定。

報道指，單單在4月的頭三周，已最少有 2萬名旅客獲准由印度入境英國。印度變種病毒個案目前佔英國約四分之三的新增確診個案。

責任編輯：鄭錦玲