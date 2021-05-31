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【疫苗高息？】信銀國際推1厘定存　僅限已打兩劑疫苗人士、實際袋多少？

Hot Talk 17:37 2021/05/31

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【疫苗高息？】信銀國際推1厘定存　僅限已打兩劑疫苗人士、實際袋多少？

港府和商界加強「谷針」，不斷新增經濟誘因鼓勵同事。信銀國際公布推出「齊心抗疫定存優惠」，所有新舊客戶在6月1日至9月30日間，信銀國際在分行出示接種兩劑新冠疫苗的證明，以新資金承造一個月定期，可有1厘年息率利息，新資金金額由1萬元起，上限為20萬元。

以20萬元上限計算，信銀國際客戶在1個月最多賺息166.7元。信銀國際表示，高息定存計劃是響應港府鼓勵市民接種疫苗推出，期望合力提高香港疫苗接種率，創造條件推動經濟全速復甦。

參考近期較短年期的定存息，虛擬銀行滙立（WeLab Bank）、富融銀行提供3個月的定存息分別為0.85厘和0.8厘，而為期3年而且可在市場2手買賣的iBond明日起認購，息率最低回報為2厘。

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編輯：麥德銘

個人銀行 定期存款 虛擬銀行 港元定期存款 WeLab 信銀國際

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