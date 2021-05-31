國際著名高校在香港與廣州共建「家族企業和諧治理硏究中心」

國家改革開放40多年，內地企業發展迅速，人民由站起來到富起來，帶動整體百姓脫貧，進入小康生活，共同向富強邁進。此乃中央政策的鬆緊有度，調控有法，執行有術，提供民營家族企業有發展的空間。

亦因為中國的迅速發展，民族強烈意願復興，引致國際形勢緊張，部分霸權國家針對中國，國際關係矛盾，企業經營難度增大，所以，中央政府積極推動粵港澳大灣區建設，9+2 城市規劃分工清晰，避免區內不必要競爭，可以集中資源，發揮協同效應優勢，互補不足，全速前進。

香港定位是國際金融中心，特首林鄭月娥今年施政報告中，重點提出香港要加強力度，發展環球家族辦公室，服務大灣區及全國，乃至於海外，包括東盟國家的家族企業，為家族企業的壯大發展，家族財產傳承，教育慈善等範疇提供專業服務。

於5月31日正值西交利物浦大學（“西浦”）十五周年校慶之際，西浦和諧創新生態研究院（大灣區）與西浦現代產業研究院（大灣區），聯同香港機構于香港與廣州共建「家族企業和諧治理硏究中心」（“中心”）；並同日組織灣區內跨代跨行業的専業人士，成立導師團隊，包括大灣區各界專業人士：金融界、銀行家、會計師、律師、立法會議員、企業家、慈善界、教育界、傳媒界、影視界等，以期集多方面經驗，給家族企業提供服務。

中心的遠景：

配合国家長遠發展規划，為企业發展與社會和諧並存作出硏究，為民族復兴及国家富強作出貢獻，為实踐人数命運共同体作出努力。

中心的使命：

硏究、參與及推動家族企業的持續發展、和諧治理及順利傳承。

中心的目标：

-為我国家族企業的持續發展、和諧管理出謀獻策，保架護航；

-与香港著名高校、乃至於海外高校进行相关的硏究合作，最终是要探索出中外古今的家族企業成敗因素，通过个案硏究，給予現在的家族企業參考；

-為當今複雜的國際局勢下，能夠提高警覺性，改善經營管理水平，打破富不過三代的宿命論；

-為家族企业提供研究、給予發展及传承意見；

-為在校学生提供学習企业和諧治理的課題，創造考察及实習机会。

注：西交利物浦大學是經中國教育部批准，由西安交通大學和英國利物浦大學於2006年5月合作創立，擁有中英雙學位授予權的中外合作大學，被譽為“中外合作大學的標杆”和“中國高等教育改革的探路者”。正值十五周年校慶之際，於2021年5月31日西浦正式走進大灣區啟動其西浦3.0的發展模式；在大學邊界的開放與社會融入下，發揮大學粘合劑和發酵劑的作用，撬動多方資源，營造教育、研究、創新和創業的新生態，探索未來大學扁平化、多元化、網路化、分散式的新形態。



（資料由客戶提供）