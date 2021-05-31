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【樓市熱話】新上車初哥 供樓後存款只剩數萬 不知所措 網民：過咗頭幾個月就好

理財智慧 18:35 2021/05/31

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成功買樓後還不能鬆一口氣，因為尚有幾十年的供款和日常開支要應付。近日有網民於網上討論區發文詢問，上車應該如何應付日常開支。

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有過來人的網民覺得是因為新入伙要買很多東西，才會導致手頭緊拙。他當年也是在頭幾個月要一餐當兩餐吃，只要是過了幾個月後就會習慣，會回復正常生活。

【室內設計】80後夫婦花41萬共同設計近千呎愛巢　兩房打通變一房連套廁　仿如置身日本部屋【下一頁

不少人為樓主提意見，例如可以投資月供股票，過幾年可能會有驚喜。另外樓主上到車後，可以檢視一下自己日常支出，在哪些方面可以減少洗費等，例如自己帶飯。然後每個月可以定期買入收息股。亦有人佩服樓主無父幹的同時還能月存幾千元。他們安慰樓主習慣了就好。

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責任編輯：張瑋婷

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