【三星試用】三星推Galaxy 30日試用計劃　免費試玩Z Fold 2、Z Flip摺疊手機

▲ 三星（Samsung）近日就推出30日試用計劃，用家購買三星摺疊手機Galaxy Z Fold2 5G或Z Flip 5G後，可享長達30日的試用期，並於期內決定是否繼續使用，抑或全額退還。

要挑選適合自己的手機並不容易，更有不少人會在購買手機後，才發現自己不喜歡，後悔不已。三星（Samsung）近日就推出30日試用計劃，用家購買三星摺疊手機Galaxy Z Fold2 5G或Z Flip 5G後，可享長達30日的試用期，並於期內決定是否繼續使用，抑或全額退還。

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三星宣布，由即日到6月30日期間，到三星專門店或者三星網上商店，購買Galaxy Z Fold2 或Galaxy Z Flip摺疊手機，就可以登記試用30日。若在試用期覺得不適合，可以在試用期第15至30日選擇退還手機及退款。

而且登記試用後，即可免費獲贈Galaxy Buds Live無線降噪耳機以及享用一系列限定優惠。值得注意的是，若用完30日選擇退款，贈品也要一拼退還。

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責任編輯：曾曉汶