英國報告：矽谷6大企業10年間少交千億美元稅款

美國矽谷匯聚多家領先全球的科技公司，收入更是冠絕全球。然而，英國有調查聲稱，矽谷中的6大企業，亞馬遜（Amazon）﹑Facebook﹑Google母公司Alphabet﹑Netflix﹑蘋果（Apple）及微軟（Microsoft）在過去10年間，最少少支付近1,000億美元（約7.78萬億港元）的稅款。

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公平稅收基金會（Fair Tax Foundation）調查發現，根據6間公司的年度財報，在2011至2020年間，6企業最少要多支付960億美元（約7,469億港元）稅款，應該再繳付予全球稅務機構的金額更多，高達1490億美元（約1.159萬億港元）。

過去10年間，6大矽谷科企共支付2190億美元稅款（約1.7萬億港元），佔合共超過6萬億美元收益的僅3.6%。調查人員發現，諸家公司會蓄意把利潤轉移至低稅率管轄區域，以減少稅款支出。

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公平稅收基金會以亞馬遜為例，公司在10年間申報收入為1.6萬億美元，有605億美元利潤，繳納59億美元稅金。然而，調查報告指出，基於國際稅率，亞馬遜所得利潤應繳稅金應為107億美元，佔利潤所得的9.8%，為6大科企中稅率最低的公司。

亞馬遜發言人對此並不認同，指計算方式極為誤導，指亞馬遜作為初級零售公司，淨收益率不高，與淨收益率達接近50%的科技公司相比極之不公。發言人指公司按照各國政府稅務規定，繳納應繳稅款。

基金會強調報告是眾多大公司逃漏稅的「有力證據」（solid evidence），希望國際稅務規定能夠修改，幫助改善情況。基金會指美國總統拜登（Joe Biden）提出的15%企業稅有助改善情況，阻止跨國企業轉移利潤至逃稅天堂。

責任編輯：吳漢培