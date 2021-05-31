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【大行報告】美銀證券指汽車之家可受惠新能源車普及　首予買入評級　料現價可有近五成升幅

股樓投資 17:20 2021/05/31

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美銀證券發表研究報告指，在新能源車結構性加快普及下，汽車之家(02518)加強與新能源車生產商合作，集團的新能源車收入按年增長1.7倍。汽車之家向新能源車生產商提供一系列服務，包括廣告、訂單及銷售線索，以及每宗銷售成本(cost per sales)及每廣告成本(cost per lead)貨幣化的模型。

汽車之家將在兩方面升級服務，包括線上訂單及線上試駕預約容量；以及為新能源車打入偏遠城市提供解決方案。美銀證券首予汽車之家H股「買入」評級，目標價221元。

 

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