【樓市現象】內地專才怕之後樓價更高 取得港永久居民身份即撲入市 創新高價718.8萬元購昇薈1房

疫情持續回穩， 買家入市意欲更強，最近的樓市特徵，是市場上高價成交明顯增加。最近一名內地專才取得本港永久居民身份後，即以718.8萬元購入東涌昇薈一房戶，樓價創同類單位新高。

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中原地產分行經理朱偉雄表示，二手市場盤源短缺，買家不惜以高價入市心頭好。東涌昇薈10座高層E室，實用面積449平方呎，一房間隔，外望屋苑泳池及對面映灣園內園，景致開揚。業主原叫價730萬元，議價後以718.8萬元成交，折合實用呎價16009元，樓價創同類單位新高。

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朱偉雄表示，買家為內地專才，怕未來樓價更高，因此剛取得本港永久居民身份後，即決定買樓上車，他見到最近放盤業主的議價空間明顯收窄，到該區睇樓約兩星期後，見到昇薈的樓價於區內相對低水，故決定拍板購入以上單位。

上述單位原業主則於2018年4月以650萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利68.8萬元，單位期內升值11%。

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記者：陳詠妍