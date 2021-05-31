【疫市營商】英國露營車銷情大增　40歲以下客戶數量升

▲ 疫情改變旅遊習慣，致英國露營車銷情大增，而 40 歲以下的客戶數量亦急劇上升。

疫情改變旅遊習慣，由於出國旅行受到限制，許多人轉向以露營車出走。英國媒體《The Guardian 》報道，當地露營車銷情大增，而 40 歲以下的客戶數量亦急劇上升。

【疫市營商】Sony馬來西亞廠房推進自動化 冀將生産成本減7成

露營車經銷商Robinsons Caravans在英國已從事業務逾54 年，其董事總經理Jarrod Clay表示，疫情推動露營車需求大幅增加，去年下半年的訂單比2019 年高出三分之一。該企最大的客戶群為55歲以上人士，但他指，留意到40歲以下的客戶數量急劇增加，該群體現佔公司業務的四分之一。

目前，英國有超過 100 萬輛休閒露營車，預計這數字還會大幅增加。報道指，不少經銷商正努力引入足夠的旅遊車來滿足市場需求，但由於供不應求，入口或生產等待時間由一般的8 週，增至接近 24 週，這一延遲更增加了對二手旅遊車的需求。

事實上，傳統的露營車的配套並不完善，但為迎合消費者需求，不少品牌更是特意針對新受眾，在車內改裝及添置更多生活配套。 例如Swift Basecamp配備衝浪板和山地自行車架，起價約為 20,000 英鎊。至於更高端的露營車更設置無線網絡、太陽能電池板、浴室等，標價為 42,000 英鎊起。

英國非營利露營與旅遊車俱樂部（Caravan and Motorhome Club）也表示，其會員人數去年增加了 14%，料增長將持續至今年，看好市場發展潛力。

【疫市營商】食品製造商疫下吸金力強 去年生意額逆市增4成

【疫市營商】豪華汽車銷量反彈 勞斯萊斯重啟高規格訂製服務 全面由車主設計

責任編輯：蘇穎琪