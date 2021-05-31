【Google】 Gmail新功能 照片可直接存至Google相簿

Google的電郵服務Gmail一直以來都推出不同新功能以方便用戶。Google方面近期宣布，用戶可將Gmail內的附件相片檔案，直接儲存到Google相簿，節省了用戶需先把照片下載，再上傳Google相簿的時間，而這亦讓Google旗下的服務更加連結一起。

公司於官方網誌中指出，Gmail中會加入一個名為「儲存至Google 相簿」的功能按鈕，只要用戶使用桌面版Gmail時，將滑鼠移到信件內夾帶的照片的預覽縮圖，便自然會發現增添了「新增至Google相簿」的選項。

簡單而言，當點選任一張照片進行檢視時，會發現右上角位置會出現「...」標示，再繼而出現「新增至Google相簿」的選項。

不過想使用此項功能的用戶要留意，把照片快速儲存至Google相簿的新功能僅限JPEG格式。另外，目前有關的功能會逐步推出，Workspace版與個人版的Gmail會先行推出。

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責任編輯 : 陳子謙