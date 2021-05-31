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【職場熱話】便利店兼職時薪只有45元 工作量多又辛苦 網民怒言：時薪應該值90元

理財智慧 18:17 2021/05/31

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不少人會做兼職賺外快，部份會選擇到連鎖漢堡包店和便利店打工。不過，以上工作時薪長，但工資卻維持在低價，但仍然有不少人甘願接受。近日有網民於網上討論區發文，指便利店兼職的工資不應這麼低。

網民做過旺角區便利店兼職幾個月，時薪是43元至55元。大家認為便利店是低下工作，其實事實並不如此，這工作應值更高的工資。

原因如下：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

網民覺得至少應有時薪70元，樓主非常同意。不過有人分析，指便利店的總公司要賺錢，老闆又要賺錢，扣除下來只有一點剩給員工，所以時薪低也沒有辦法。如果員工不滿意也可以辭職，老闆不愁沒有人上班，總有些人會願意做。網民指，工資高低從來不是看工作量，而是看有沒有人願意做。

【政府工略】渠務署、食環都請人 實驗室服務員只要中三學歷 月薪最高逾2萬【下一頁

有人看完樓主的帖文後感嘆：「做便利店不如做保安,行行企企又一日！」如果一個人上班時遇上賊人，又或有客人搞事就慘了。

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責任編輯：張瑋婷

便利店 兼職 香港 旺角 網上討論區 保安 辭職

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