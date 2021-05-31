顏色愈深價值愈低？ 西班牙反歧視郵票挨轟

為紀念引發「黑人性命攸關」（BLM）平權示威活動，被白人警員跪頸致死的黑人男子弗洛伊德，西班牙郵政局上周推出宣揚種族平等郵票。涉事西班牙郵票以膚色為主題，但顏色逾淺價錢逾貴，被指含有種族歧視。平權郵票推出後引來極大爭議，西班牙當局數日後決定下架。

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西班牙郵局上周較早時間，推出一套名為「平等郵票」（Equality Stamps），共4張的反種族歧視紀念郵票。郵票以膚色為主題，4張郵票分別展示4種膚色。當中顏色最淺的售價為1.6歐元（約15港元），顏色逾深價格逾便宜，顏色最深的售價為0.7歐元（約6.6港元）。西班牙當局表示，這套郵票反映一個不應被允許存在，不公平及痛苦的現實。相信貼上郵票後寄出的每一個包裹，將傳遞一個反種族歧視訊息。

▲ 西班牙停售「平等郵票」樣板圖

然而郵票推出後，大量民眾批評指西班牙郵政局未有對種族歧視議題保持警覺。不少西班牙民眾在社交平台Twitter上表示，對公營服務機構推出此類產品感到驚訝。郵票出售3日後，西班牙郵局於上周五（28日）宣布，結束出售涉事郵票，但拒絕對相關批評作出回應。

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西班牙政府消除種族及民族歧視理事會主席Antumi Toasijé 表示，任何會惹怒想要捍衛對象的活動都是錯誤。西班牙反種族主義緊急救援組織（SOS Racism Federation）前主席Moha Gerehou形容，一場反種族主義運動竟然發出清晰種族歧視訊息。他認為，類似歧視現象雖不被直接承認，但在廣告、語言及房屋方面感受到是一脈相承。

責任編輯：李俊儀