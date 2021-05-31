【異動股】醫藥股大爆發　7股同日升逾一成創新高

醫藥股今天顯著上揚，7大股份齊齊升逾一成並同創新高，當中由復星醫藥(02196) 分拆出來的以色列醫學美容器械製造商復銳醫療科技(01696)升逾17%最勁。除了7股外，其他亦有不少股份升幅介乎5%至8%，包括藍籌藥明生物(02269)、諾誠健華(09969)及康方生物(09926) 。另外藍籌石藥(01093)亦升4.5%創新高， 錦欣生殖（01951）、貝康醫療（02170）及復旦張江（01349）亦升逾一成，惟仍未創下52周新高。

7大股份今日升一成並創52周新高：

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