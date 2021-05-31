  • 31°C
香港時間 : 2021531日 (一) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團3690】美團季績勝預期 仍被8間大行降目標價 料虧損將持續擴大

股樓投資 17:45 2021/05/31

分享：

美團（03690）上周五（28日）公布季績，其首季表現勝市場預期，但因集團持續投資新業務「美團優選」，預期虧損將持續擴大，故遭多間大行下調目標價。目前大行對美團目標價介乎470元至267元之間，普遍維持「買入」評級。今日美團股價反彈，全日升逾一成，收報294元，成交125.9億元。

【異動股】醫藥股大爆發　7股同日升逾一成創新高  詳情請看[下一頁]

大摩發表研究報告指，美團第二季的核心業務表現會較該行預期佳，料到店業務將會加快增長。首季內，集團的總交易額、用戶數目及訂單量都出現復甦，並認為第二季收入將按年增長55%。另外，其到店、酒店及旅遊業務的首季表現強勁，相信有關趨勢將會持續。該行認為雖然美團的虧損預測擴大，但對其市場領導地位、穩健執行力和潛在市場範圍擴張有信心。

【異動股】廣東單日再增20確診個案 航空濠賭股受壓 國航一度急跌逾6%  詳情請看[下一頁]

麥格理則認為，美團的社區團購業務「美團優選」較其競爭對手拼多多（美：PDD）弱，其平均訂單價值及產品供應亦較弱，故預期新業務虧損有可能於第二季持續擴大。該行更認為美團的評級有可能會被進一步下調。

另一大行里昂預期，美團業務表現強勁，第二季收益將按年升八成。因美團已按規定調整了其業務政策，故不會對其產生影響。而隨著夏季使用冷鏈，「美團優選」之虧損將進一步擴大，但料在第四季度開始縮減。

美團大行目標價：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

大行報告 港股 目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋