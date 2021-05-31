【美團3690】美團季績勝預期 仍被8間大行降目標價 料虧損將持續擴大

美團（03690）上周五（28日）公布季績，其首季表現勝市場預期，但因集團持續投資新業務「美團優選」，預期虧損將持續擴大，故遭多間大行下調目標價。目前大行對美團目標價介乎470元至267元之間，普遍維持「買入」評級。今日美團股價反彈，全日升逾一成，收報294元，成交125.9億元。

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大摩發表研究報告指，美團第二季的核心業務表現會較該行預期佳，料到店業務將會加快增長。首季內，集團的總交易額、用戶數目及訂單量都出現復甦，並認為第二季收入將按年增長55%。另外，其到店、酒店及旅遊業務的首季表現強勁，相信有關趨勢將會持續。該行認為雖然美團的虧損預測擴大，但對其市場領導地位、穩健執行力和潛在市場範圍擴張有信心。

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麥格理則認為，美團的社區團購業務「美團優選」較其競爭對手拼多多（美：PDD）弱，其平均訂單價值及產品供應亦較弱，故預期新業務虧損有可能於第二季持續擴大。該行更認為美團的評級有可能會被進一步下調。

另一大行里昂預期，美團業務表現強勁，第二季收益將按年升八成。因美團已按規定調整了其業務政策，故不會對其產生影響。而隨著夏季使用冷鏈，「美團優選」之虧損將進一步擴大，但料在第四季度開始縮減。

美團大行目標價：

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