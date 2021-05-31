▲ 【騰訊700】騰訊牽頭FuSure香港申領再保險牌照 罕有攻企業間金融業務

騰訊 （00700） 牽頭成立「FuSure Reinsurance」最新取得香港保監局專業再保險牌照，是騰訊在金融領域較少有地專注在企業層面服務。隨騰訊屬首次取得再保險業務牌照並落地香港，成為近年香港擬復興再保險的成果。據保監局網站資料，FuSure 獲准在香港經營一般保險的再保險業務，不可以提供直接保險業務，而FuSure 的網站暫時顯示為「建設中」。

騰訊現時在香港經營WeChatPay HK，也是虛擬銀行富融銀行主要股東之一，在內地均有類似投資。在保險領域上，騰訊在內地領有代理牌照，另有財務投資內地和香港網上保險企業，但均未直接持有保險公司牌照。騰訊去年聘用平保 （02318） 執行董事任匯川作騰訊金融科技高級顧問，令外界留意其保險部署。

FuSure在香港以再保險牌照出發，據悉，FuSure認為再保業務屬科技、技術與人才密集的專業領域，而且香港十數家再保公司多以外資為主，為公司帶來機會，也可支持香港保險行業的技術創新，推動可持續創新，未來逐步向其他產品線和亞太地區及全球市場發展。

再保險業務屬於保險企業的分散風險投資，香港曾是區內再保險中心，但近年發展未算順利，不單被新加坡取代成為全球第三大再保中心多年後，世界第二大再保企業的慕尼黑再保險於2017年退出香港。

在2019年，以一般保險業務計，香港毛保費收入按年增4.4%至554.35億元，被劃分為再保險業務內的整體毛保費反跌8.5%至134.2億元，而專業再保險公司承保的毛保費共38.3億元。

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記者：麥德銘