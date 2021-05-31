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【上海電氣 2727】上海電氣子公司被拖數 損失最多83億元 A股跌停 H股一度急挫兩成

股樓投資 16:35 2021/05/31

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上海電氣（02727）子公司遭拖數，潛在損失達83億元人民幣。消息拖累股價今早跌穿52周低位2.03元，最低見1.99元，一度跌逾兩成並創14個月低位，最新報2.08元，仍急挫17.8%，成交額3億元；其A股（滬：601727）亦跌停報4.61元人民幣。

上海電氣發公告指，公司持有其40%股權的子公司「上海電氣通訊」應收賬款普遍逾期，存在大額應收賬款無法收回的風險，預料有機會令公司純利造成83億元（人民幣，下同）的損失。公司表示，目前上述子公司應收賬款餘額為86.7億元，賬面存貨餘額為22.3億元，通訊公司在商業銀行的借款餘額12.5億元，公司向通訊公司提供的股東借款金額合計為77.7億元，均存在重大損失風險。

截至去年底止，公司對上述子公司的股東權益帳面值5.3億元。而公司表示，正全力以赴處置是次風險事項。與此同時，上交所亦向公司下發監管函，督促妥善處置風險事項、合規履行信息披露義務。

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記者：郭秀慧

經濟 純利 成交 上海電氣（02727） 上海證券交易所 A股 H股

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