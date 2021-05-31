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【虛擬貨幣】再有央行發聲 愛爾蘭央行高官：投資加密貨幣可能會血本無歸

環球政經 17:15 2021/05/31

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愛爾蘭央行高級官員Derville Rowland（羅蘭），對於比特幣等加密貨幣的日益流行的情況表示擔憂。她接受彭博的訪問中表示：「加密貨幣資產是一種投機性的、不受監管的投資」，「人們應意識到他們有可能會因而血本無歸。 （People should be really aware they could lose the whole of that investment.） 

【虛擬貨幣】以太幣將達新里程碑 降99%能量消耗【下一頁

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羅蘭一向以強硬的監管態度而著稱。今年7月，她將接任歐洲證券和市場管理局（ESMA）投資管理常務委員會主席一職，該委員會負責為基金行業製定法規。

【虛擬貨幣】資金流入 價值漸現 Bitcoin或已見底【下一頁

此前，英國央行行長安Andrew Bailey曾稱，加密貨幣沒有內在價值，人們只有在準備賠錢的情況下，才應該購買加密貨幣。日本央行行長黑田東彥亦表示，指出比特幣波動「極高」，今年內比特幣已經上漲了約30％。

 

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撰文 : 陳楚琨

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