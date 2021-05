【虛擬貨幣】再有央行發聲 愛爾蘭央行高官：投資加密貨幣可能會血本無歸

愛爾蘭央行高級官員Derville Rowland( 羅蘭) ,對於比特幣等加密貨幣的日益流行的情況表示擔憂。她接受 彭博的 訪問中表示:「加密貨幣資產是一種投機性的、不受監管的投資」,「人們應意識到他們有可能會因而血本無歸。 (People should be really aware they could lose the whole of that investment.) 」

羅蘭一向以強硬的監管態度而著稱。 今年7月,她將接任歐洲證券和市場管理局(ESMA)投資管理常務委員會主席一職,該委員會負責為基金行業製定法規。

此前,英國央行 行長安Andrew Bailey曾稱,加密貨幣沒有內在價值,人們只有在準備賠錢的情況下,才應該購買加密貨幣。日本央行行長黑田東彥亦表示, 指出比特幣波動「極高」,今年內比特幣已經上漲了約30%。

