【港元定期存款】低門檻港元定存息最高3厘 撼贏iBond兩厘保底息

▲ 市面不乏大小銀行推低門檻享港元定期存款高息，如工銀亞洲的3厘。

通脹掛鈎債券（iBond）明天（6月1日）開賣，市料在超低息環境下反應熱烈，專家相信瞓身抽的重錘客，最終或如去年一樣，最多只抽中4手（每手1萬元）。若避險族手上有閒資，想尋求iBond以外的好出路，市面上的港元定期存款，不乏低門檻享高息，甚至起存額低過官債，毋須1萬元，也有超逾兩厘保底息，當中冠絕全城的高息王更達3厘。

各銀行最新低門檻港元定存息率，可按下圖了解

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檢視市面上的大小銀行，工銀亞洲容許低至3000元，開立3個月享3厘，牌面上跑贏iBond兩厘墊底息。而大行如恒生（00011）及中銀香港（02388），亦允萬元戶享短中長息0.1厘。至於虛擬銀行的要求更寬鬆，如Tom（02383）有份的匯立（WeLab Bank），進場只是10元，3個月享0.85厘。同樣，騰訊（00700）及港交所（00388）牽頭的富融（Fusion Bank），入場費低至1元，3個月亦有0.8厘，跟百萬富翁大戶斥100萬元，享相同特惠息。

此外，信銀國際今天（31日）推齊心抗疫定存優惠，市民凡證明已打針，親臨分行開立1個月定期存款有1厘息，入場費1萬元，上限廿萬元，優惠至9月底。

銀行推出最新iBond認購優惠

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此外，富邦新加入戰團，推iBond9免優惠。而耀才證券（01428）行政總裁許繹彬建議，散戶以現金申請5手iBond已足夠，另該行已加碼至11免，及錄得約4億元的預訂認購。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪